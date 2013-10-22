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« إسرائيل » تبدأ الانتخابات المحلية وإصابة مرشح عربي بإطلاق نار في اللد‏

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 06:05 - 22 أكتوبر 2013
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افتتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع في إطار الانتخابات لرئاسة وعضوية 191 سلطة محلية في "إسرائيل "

ويتنافس نحو 700 مرشح على رئاسة البلديات والمجالس المحلية, ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي 5 ملايين ونصف مليون "إسرائيلي" يدلون باصواتهم في نحو8800 صندوق اقتراع . 

وقالت صحيفة يديعوت ان عملية التصويت ستنتهي في الساعة العاشرة ليلا  ويتوقع ان تنشر النتائج النهائية للانتخابات صباح غد الأربعاء  .

ومن جهة أخرى أشارت الصحيفة إصابة مرشح قائمة النداء العربي في مدينة اللد، المحامي عبد الكريم زبارقة، منتصف الليلة الماضية ببين متوسطة وبالغة إثر تعرضه لعملية إطلاق نار أثناء تواجده داخل المقر الانتخابي للقائمة في شارع "هراب كوك" في المدينة.

وقد اعتقلت الشرطة شخصين يشتبه بهما بإطلاق النار وسيتم تمديد فترة اعتقالهما اليوم في محكمة الرملة .

 

 

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