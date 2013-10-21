تضامناً مع الأسير المصري..المطالبة بتبيض السجون من الأسرى

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم الوسطى وقفة تضامنية مع الأسير " يسرى عطية المصري أمام منزله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشارك في الوقفة قيادة حركة الجهاد الإسلامي ومناصروها، حاملين صور الأسير المصري ورايات الحركة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد خطاب، أن خطف جنود الاحتلال هو الحل الوحيد لتبيض السجون من الأسرى، مشيراً إلى أن المسيرة التضامنية جاءت أمام منزل المصري للوقوف بجانبه والتأكيد على أن الجميع بجانبه.

وقال خطاب موجهاً كلماته للأسير المصري:"نحن اليوم في أيام التضحية والفداء نقدم فيها الغالى والنفيس و نبذل الروح والمال والدم و نبذل كل شيء فى سبيل ديننا وعقيدتنا وترابنا ووطننا وعزتنا، نقف هنا نريد أن تنزع حريتك من بين أنياب السجان ولجميع إخوانك الأسرى الذين غيبتهم القضبان لتعودوا بيننا معززين مكرمين بين أهلكم و إخوانكم فى ربوع وطنكم الغالي".

وشدد، على وقوف حركة الجهاد الإسلامي بجانب الأسرى بكل قياداتها وعناصرها ومناصريها ومحبيها، ولم يهدأ لها جفن ولم تغمض لها عين ولم يستقر لها قلب ولن تعرف النوم والراحة قبل أن ترى كافة الأسرى محررين، وهو قسم فى حركة الجهاد .

وحيا خطاب الأسرى الذين تحدوا السجان وكسروا إرادة السجان والاحتلال، وفرضوا المعادلة في زمن الانحناء، ورفعوا رؤوس القادات.

ووجه خطاب رسالة لسريا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لتبييض السجون من الأسرى القابعين فيه، وتلقين العدو درس لا ينسوه، وإخراج الأسرى في عمليات تبادل جديدة.

فيما أكد القيادي في حركه الجهاد الاسلامي مسؤل اقليم الوسطي " أبو أحمد " على أهمية الدعم الجماهيري لقضيه الأسرى وتفعيلها علي كافه المستويات الرسمية والشعبية.

وأشاد بصمود الأسير المصري الذي يعاني الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون "الإسرائيلية"، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بالعمل الجاد على إنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم.































