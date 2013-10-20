ليفني ستعرقل محاولات تستهدف منع اجراء محادثات بشأن القدس

قال مساعد لتسيبي ليفني، رئيسة الوفد الاسرائيلي في مفاوضات التسوية إن "ليفني ستسعى لعرقلة اقتراح تقدم به اعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاضافة شرط يصعب معه بدء أي مفاوضات بشأن القدس".

ونال الاقتراح موافقة مبدئية من مجلس الوزراء الاسرائيلي لكن المساعد قال إن "ليفني وهي ايضا وزيرة العدل ستطلب من مجلس الوزراء بأكمله تجميد الاقتراح لتجنب اي تأجيل للمفاوضات التي استؤنفت في يوليو تموز بعد توقف ثلاث سنوات".

والقدس من بين قضايا الخلاف الأساسية في المحادثات.

ويختلف الجانبان ايضا حول مستقبل المستوطنات اليهودية والحدود وحق العودة للاجئين.

وفي اجراء يهدف الى منع اي محاولة للتخلي عن سيطرة إسرائيل على المدينة وافقت لجنة حكومية يهيمن عليها الوزراء المؤيدون للاستيطان على مشروع قانون يقضي بضرورة موافقة 80 على الأقل من اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا قبل بدء أي مفاوضات بصوص مستقبل القدس.