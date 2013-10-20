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نابلس: القاء زجاجة حارقة على سيارة مستوطن

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 16:35 - 20 أكتوبر 2013
بنك فلسطين
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قالت مصادر اسرائيلية اليوم الاحد ان فلسطينيين القوا زجاجه حارقة على سيارة مستوطن اسرائيلي كان يمر بمركبته قرب مفرق بيتا جنوب نابلس .

وقال مصادر محلية فلسطينية ان تعزيزات عسكرية اسرائيلية اضافه الى سيارة اسعاف اسرائيلية وصلت الى مفرق بيتا وان جنود الاحتلال الاسرائيلي بدواو بعمليات تمشيط واسعه النطاق على المفرق وفي محيط القرية في محاوله للالقاء القبض على الفاعلين .

وبحسب المصادر فان الزجاجه اصابت السيارة بصورة مباشرة ولكن لم يصب المستوطن الذى كان بداخلها.

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