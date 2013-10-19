الحلايقة: خطاب هنية واضح لكل من يحاول المساس بالثوابت

رحبت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة الحلايقة، بخطاب رئيس الحكومة إسماعيل هنية. مؤكدة أنه "جاء واضحاً وسلساً ويحمل دلالات وطنية".



وقالت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، الحلايقة إن الخطاب، الذي ألقاه هنية اليوم السبت (19|10) بمناسبة ذكرى صفقة تبادل الأسرى "حمل رسائل واضحة لكل من يحاول المساس بغزة أو بثوابت الشعب الفلسطيني".



وأكدت الحلايقة، في تصريحات لوكالة "قدس برس"، إن "التمسك بالثوابت والتماسك حولها إنجاز في الوقت الذي يتبع فيه الفريق الفلسطيني المفاوض نهج التنازلات المجانية عن ثوابت القضية الفلسطينية".



وتابعت تقول إن "الخطاب فيه صوت حر في الوقت الذي اختفت فيه الأبواق خاصة بعد تصاعد عمليات الانتهاك للمقدسات ونهب الأراضي وارتفاع وتيرة الاستيطان".



وشددت الحلايقة على أن خطاب هنية طرح الحرص الشديد على إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية. مضيفة: "مطالب هنية واضحة وتنم عن حرص أكيد على إنجاز المصالحة".