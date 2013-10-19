أبو زهري يدعو « فتح » إلى التقاط الإشارات الإيجابية في خطاب هنية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حركة "فتح" إلى اغتنام الفرصة، عقب خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية، وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي مكتوب تلقى مراسلنا نسخة عنه، إن خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية "تميز بالمسؤولية الوطنية، وندعو حركة "فتح" إلى "اغتنام الفرصة والتقاط الإشارات الإيجابية في هذا الخطاب".



وكان هنية قد دعا رئيس السلطة محمود عباس إلى سرعة تشكيل الحكومة الفلسطينية بناء على الاتفاقات الموقعة بيت حركتي "فتح" و"حماس" وإلى تفعيل الاطار المؤقت لمنظمة التحرير والتفاهم والتوافق على البرنامج الوطني وسائل المقاومة.



وأكد هنية في خطاب له بغزة صباح السبت (19|10) في الذكرى السنوية لصفقة تبادل الاسرى على اهمية البحث العملي في تطبيق اتفاقيات المصالحة في سقف زمني محدد وتحديد موعد لإجراء الانتخابات ، داعيا إلى اخذ زمان المبادرة للعبور إلى تنفيذ المصالحة في الاتفاقيات التي وقعت.