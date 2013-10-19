مصدر عسكري: دمرنا 97% من الأنفاق وسنعمل على تدميرها بالكامل

أكد مصدر عسكري مصري رفيع المستوى أن قوات الجيش تمكنت من تدمير نحو 97% من الأنفاق مع قطاع غزة، وقال: "إن وجود نفق واحد، يعنى أن هناك أنفاقا ما زالت تعمل، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تهدف إلى القضاء التام على كافة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة".

وأشار المصدر إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطهير الزراعات بطول أكثر من 13 كيلومترا وعلى عمق نصف كيلو متر، موضحاً أن المرحلة الثانية تتضمن إخلاء المنازل بالتدريج، على أن يتم تعويض أصحابها.

وفي سياق آخر، كشف المصدر أن الجيش القى القبض على 400 شخص، زاعماً ان بينهم حوالي 100 فلسطيني وصفهم بالعناصر التكفيرية خلال الحملات الأمنية التي قامت بها قوات الجيش والشرطة بسيناء.

وقال المصدر إن هذا العدد يعد بمثابة إجمالي ممن تم إلقاء القبض عليهم من العناصر التكفيرية في سيناء مع بدء المرحلة الثانية التي يقوم بها الجيش الثاني الميداني بدعم من الشرطة المدنية منذ شهر يوليو الماضي.

وأضاف أن القوات أنهت المرحلة الأولي من الحملة الأمنية بسيناء وتم خلالها تتبع والقضاء والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة من قيادات الصف الأول في شمال سيناء، ورفض المصدر ذكر أية أسماء من قيادات الصف الأول ممن تم إلقاء القبض عليهم أو القضاء عليهم لدواع أمنية.

وقال المصدر، السبت، إن العمليات الجارية في الوقت الحالي تتضمن ملاحقة العناصر المسلحة من الصف الثاني والثالث، مؤكدا أن "عمليات تطهير تجرى حالياً بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وصولاً إلى جعل سيناء خالية من أي من العناصر الإرهابية".