انفجار كبير في مبنى المخابرات المصرية في الاسماعيلية (تفاصيل)

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بأن مجهولين قاموا بمحاولة تفجير مبني المخابرات الحربية بالإسماعيلية،عبر تفخيخ سيارة طبيب بشري، مقيم بعمارة تابعة لمبني قناة السويس يسمي "البرج السياحي" وهو مجاور لمبني المخابرات الحربي ويفصل بينهما سور ارتفاعه يقرب من المترين ونصف.



وأكد المصدر لـ"بوابة الاهرام" المصرية أن القنبلة أسفرت عن إصابة 6 مدنيين واحتراق 4 سيارات وتصدع جزء كبير بسور المخابرات، وانهيار برج مراقبة بالكامل تابع لمبني المخابرات.



ورجحت المعاينة المبدئية بأن الجناة تمكنوا من دخول الجراج الخاص بالعقار المجاور والذى يبعد أمتار عن مبني المخابرات ووضعوا القنبلة داخل السيارة، وقالت معاينة رجال المفرقعات بأن المادة التى استخدمت فى التفجير هى من مادة tnt وتسببت فى انفجار لمسافة 20 كيلو مترا تقريبا.



وتم تشكيل فريق من رجال المباحث العامة والمخابرات بإشراف اللواء محمد العناني، مدير أمن الإسماعيلية ومساعده اللواء جمعة توفيق للأمن العام، وتم فرض كردون أمني وجارٍ جمع المعلومات والاستماع للأقوال الشهود بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمبني المخابرات الحربية.