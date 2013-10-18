عريقات يخرج عن صمته: « إسرائيل » تهدم العملية السلمية

أفاد موقع معاريف "الإسرائيلي"، مساء الخميس، أن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، د. صائب عريقات، قد خرج عن صمته، بشأن ما يدور وراء كواليس المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، متهما حكومة "إسرائيل" بهدم العملية السلمية.

وقال الموقع إن د. صائب عريقات قال في تعقيب له على تقرير لحركة سلام الآن أمد تعاظم الاستيطان في الأراضي المحتلة :"إن "إسرائيل" تهدم عملية السلام عندما تواصل البناء في المستوطنات، وأن مواصلة المشروع الاستيطاني يقود على إنهاء المفاوضات".

وقال عريقات، بحسب ما أورد الموقع المذكور : إن "إسرائيل" منهمكة في البناء في المستوطنات وليس بالعمل من أجل السلام، هذه السياسة تهدم العملية السلمية.

وحمّل عريقات "إسرائيل" مسؤولية فشل المفاوضات قائلاً:" إن المسؤولية ملقاة على عاتق صانعي القرارات في "إسرائيل"، وأن نتيجة سياستهم هي عدم العملية السلمية.

وفي هذا السياق لفت الموقع "الإسرائيلي"، إلى التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الفلسطيني ، نبيل أبو ردينة، في العاصمة الإيطالية روما وجاء فيها أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بتواجد قوات أمن "إسرائيلية" داخل الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن الحل الوحيد يكمن في "إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشار في هذا السياق إلى أن الجانبين ، "الإسرائيلي" والفلسطيني كانا التزما مع إطلاق المفاوضات الحالية، قبل عدة أشهر، بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات حول سير المفاوضات، وترك هذه المهمة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.

وجاءت تصريحات عريقات هذه في الوقت الذي نقلت فيه وكالات الأنباء تصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال لقائه الخميس في روما بابا الفاتيكان، أعرب عباس خلالها عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع "إسرائيل".