نائب وزير الخارجية الإيرانى: لا علاقات مع إسرائيل حتى ولو تم حل الأزمة مع الغرب

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حواراً مع نائب وزير الخارجية الإيرانى على عراقجى عقب المباحثات التى تمت اليوم بجنيف حول الملف النووى الإيرانى، والتى ضم وفد إيران والدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن.



وقال "عراقجى"، إن أى انفراجة فى الأزمة النووية الإيرانية متعلق بالجانب الآخر أى الدول الغربية، موضحا أن التوصل لحل مرضى لطرفى الأزمة النووية الإيرانية لا يعنى فتح علاقات مع إسرائيل.



يشار إلى أنه قد جرت العادة لأن يتجنب ممثلو الحكومة الإيرانية أى اتصال مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك لأن العلاقات بين إيران وإسرائيل مقطوعة منذ قيام الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979، كما أن كل دولة من هاتين الدولتين تعتبر الأخرى عدوًا لدودًا لها حتى اليوم.



وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أنكرت إجراء أى حوار صحفى مع عراقجى، وذكرت وكالة أنباء سانا الإيرانية أن نائب وزير الخارجية رفض إجراء أى حوار مع صحفيين إسرائيليين خلال تواجده بجنيف.