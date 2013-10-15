بحر يدعو الأمة وخصوصاً مصر إلى الوقف بجانب الشعب الفلسطيني

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الشعوب العربية والإسلامية وخصوصًا مصر بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، قائلاً: ليس لنا إلا مصر، فبنا تربطهم الأخوة والعروبة والإسلام".

وأضاف بحر في خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك أن الاحتلال يعمل على تفتيت العرب والمسلمين، وخصوصًا مكائده لإضعاف الجيش المصري حتى تكون الغلبة لـ"إسرائيل".

وطالب مصر بفتح معبر رفح أمام الشعب الفلسطيني، مؤكدًا عدم التدخل في شؤون مصر أو شؤون أي دولة عربية أخرى.

وأشار إلى أن بوصلة المقاومة الفلسطينية متجهة نحو القدس وفلسطين وسلاحها لن يوجه إلا للاحتلال.

وقال بحر في خطبته: "إن المشروع الإسلامي سينتصر رغم المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية ومن والاهم رغم القتل والإرهاب الذي يحاك ضده".

ودعا السلطة بالوقوف موقف مشرف بوقف التنسيق الأمني "الذي يعتقل الشرفاء من أبناء شعبنا فهل نطالب بتحرير أسرانا أم بتحرير معتقلينا بسجون السلطة".

وطالب السلطة بوقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا السلطة بالتوحد وانتهاج استراتيجية موحدة للثوابت الفلسطينية.

كما دعا الدول العربية لاستقبال فلسطينيي سوريا، خصوصًا بعد استشهاد نحو 130 فلسطينيًا قبالة السواحل الليبية قبل يومين.

وقال يا عرب إن القدس بحاج إلى أموالكم لوقف التهويد والانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس وليس للصد عن سبيل الله، مؤكدًا أن الفلسطينيون سيبذلون أرواحهم ودماءهم وأطفالهم ونساءهم للدفاع عن الأقصى والمدينة المقدسة.

ولفت إلى أن غزة لن تنكسر بفضل السواعد الضاغطة على الزناد وبفضل الجماهير المؤيدة لها.