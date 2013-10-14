طعن فلسطينية مقدسية من قبل مستوطن بالقدس

قام مستوطن يهودى بطعن شابة فلسطينية بآلة حادة، قرب حى المصرارة القريب من منطقة باب العامود، (إحدى بوابات القدس القديمة).

وكانت الشرطة "الإسرائيلية" عثرت، اليوم الاثنين، على الشابة الفلسطينية (البالغة من العمر 20 عاما) وهى من سكان مدينة القدس المحتلة فى المنطقة، تعانى من طعنات سكين فى بطنها وفى يدها.

وتم نقل السيدة فى سيارة إسعاف، إلى مستشفى 'هداسا' بمنطقة العيسوية بالقدس، لتلقى العلاج ووصفت جروحها بالطفيفة.

من ناحية أخرى اعتدى ثلاثة من المستوطنين من جماعة "تدفيع الثمن"، المتطرفة اليوم على سيارتين فى معرض سيارات فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وخطوا شعار "تدفيع الثمن" على لافتة المعرض.