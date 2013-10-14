'وكالة فلسطين اليوم' تهنئ شعبنا المجاهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إدارة وعاملين بأصدق عبارات التهنئة القلبية والتبريكات الحارة بمناسبة " عيد الأضحى المبارك " من الأمتين الإسلامية والعربية عامة والشعب الفلسطيني المجاهد خاصة، متمنية أن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات وقد منَ الله علينا بتحرير البلاد والعباد من دنس العدو الصهيوني، وان يرزقنا صلاة العيد القادم في الأقصى المبارك "صلاة الفاتحين بإذن رب العالمين".

وتتوجه الوكالة برسالة إيمانية عطرة لحجاج بيت الله الحرام، داعية الله لهم العودة سالمين غانمين العفو وقد تقبل الله منهم أداء مناسك الحج والعمرة "عيدا سعيدا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا" .

كل عام وانتم وفلسطينينا وقدسنا وأقصانا بألف خير

أضحى مبارك،،،