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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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« برشلونة يريد كلاسيكو مختلف عن المواجهات الاخيرة »

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 08:06 - 14 أكتوبر 2013
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 أكد البرازيلي أدريانو كوريا الظهير الأيسر لبرشلونة جاهزية فريقه لمباراة الكلاسيكو المرتقبة امام الغريم اللدود ريال مدريد يوم الـ26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.

وأوضح أدريانو في تصريحات لقناة النادي الكتالوني "نريد هذا الكلاسيكو مختلفا عن المواجهات الاخيرة، نحن في حالة بدنية أفضل، لدينا أفكارا أكثر وضوحا، وحافزا أكبر للفوز".

ويعتلي برشلونة صدارة الليجا مناصفة مع أتلتيكو مدريد، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، وفوز أي منهما بالكلاسيكو سيشعل الصراع على البطولة.

وتشهد المواجهات الاخيرة في الكلاسيكو تفوقا ملحوظا للفريق المدريدي.

وأثنى أدريانو على سياسة التناوب التي يتبعها المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو لإراحة جميع اللاعبين على مدار الموسم الطويل.

كما أشاد بتركيز تاتا على تلقين اللاعبين كيفية الضغط بشكل أقوى على الخصم لانتزاع الكرة.

ويعد أدريانو ركيزة أساسية بكتيبة البلاوجرانا حاليا في ظل الإصابة الطويلة التي يعاني منها الظهير الإسباني الدولي جوردي ألبا.

 

 

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