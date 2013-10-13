النونو يدعو الجامعة العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين

قال المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء طاهر النونو أن حكومته تتابع بحزن وغضب الانباء الواردة عن غرق 375 لاجئا فلسطينيا في سفينة بين السواحل الليبية وسواحل مالطا فروا من صعوبة الحياة وتطلعوا لحياة افضل فإذا الموت بانتظارهم ".

وأضاف النونو في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 " يومين فقط تفصلنا عن حادث مشابه غرق فيه 12 فلسطينيا امام سواحل الاسكندرية، إن ابناء شعبنا من لاجئين فرض عليهم اللجوء بعد طردهم وعائلاتهم من فلسطين على يد الاحتلال ولم تتوقف معاناتهم فيفروا من واقع لاسوأ ".

وتابع " إننا رغم حصارنا لندعو جامعة الدول العربية لى تحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء اللاجئين كما ندعو قيادات الدول العربية الى الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين افلا يكفي ان كتب عليهم اللجوء خارج ارضهم ومرارة النفي والطرد" .

ودعا النونو المؤسسات الدولية ذات العلاقة الى العمل على انتشار الجثث قرب سواحل مالطا والعمل على تأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وتوفير مقومات الحياة لهم".

وقال :" نخشى ان يكون الهروب من هذه الدول ناجم عن سياسات واعلام السلطة الفلسطينية التي تضر بالعلاقة الفلسطينية مع دول الج