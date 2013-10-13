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« الهيئة المستقلة »: 4 جرائم قتل نساء و41 حالة تعذيب في ايلول

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 12:42 - 13 أكتوبر 2013
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أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن 4 حالات لقتل نساء وقعت في ظروف غامضة الشهر الماضي في الضفة، إضافة إلى 41 حالة تعذيب في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها حول انتهاكات حقوق الإنسان في شهر أيلول الماضي أن مواطنة في بيتونيا برام الله توفيت بظروف غامضة، فيما توفيت مواطنة تعاني من إعاقة عقلية من بلدة يطا، أظهرت التحقيقات أنها تحمل جنينا في الشهر الثامن وقد أخذت عينات من الجنين لمعرفة والد الطفل، إلى جانب إقدام أب من طولكرم، بقتل ابنته عقب براءة عائلته منه بسبب ما وصفوه سلوكها الـ "مخالف للشرع والعادات".

وأشار تقرير الهيئة إلى أنها تلقت 41 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 9 حالات في الضفة، ثماني منها وردت على جهاز الشرطة وواحدة على جهاز الأمن الوقائي، وفي قطاع غزة تلقت 32 شكوى بالتعذيب وسوء المعاملة.

ورصدت الهيئة في تقريرها حكمين بالإعدام في قطاع غزة، صدرا على مدانين بجرائم القتل العمد خلافا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري إنها تلقت أيضا 3 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 21 حكما صدرت أوقات سابقة تتعلق بالشأن الإداري.

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