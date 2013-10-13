فتوح:الجانب « الإسرائيلي » أبلغنا بمنع إدخال مواد البناء لحين تقييم الأوضاع الأمنية

أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع بالقطاع , ان قوات الاحتلال أبلغتنا في ساعة متأخرة من مساء أمس بقرار وقف إدخال مواد البناء عبر معبر كرام ابو سالم لأسباب أمنية.

وقال فتوح ل"فلسطين اليوم" ان قوات الاحتلال حددت اليوم وغدا الاثنين لمنع ادخال مواد البناء , على ان يكون المعبر مغلق خلال عيد الأضحى والذي سيبدأ الثلاثاء , حتى يتم البت في القرار بعد العيد "بداية الاسبوع القادم .

ومن جانبها اكدت صحيفة يديعوت قرار سلطات الاحتلال بتعليق قرار سلطات الاحتلال توريد مواد البناء إلى قطاع غزة بزعم اكتشاف نفق يمتد من شرق القطاع إلى داخل "أسرائيل"

وقالت الصحيفة انه تقرر تعليق توريد مواد البناء لحين تقييم الأوضاع الأمنية عقب اكتشاف النفق.

وكانت سلطات الاحتلال استأنفت توريد مواد البناء في أواخر سبتمبر الماضي عقب توقفٍ دام لأكثر من ست سنوات.