نفق المقاومة بين غزة و« إسرائيل » يربك حسابات الاحتلال ويثير الرعب

لازالت ردود الأفعال تتوالى على الأنباء التي سمح الاحتلال بنشرها اليوم , حول اكتشاف نفق بطول 2,5 كيلومتر بين قطاع غزة وإسرائيل كان معدا لتنفيذ عملية عسكرية وصفها الاحتلال بالكبيرة .

وقد أصبح جيش الاحتلال متخبط بعد اكتشافه للنفق , في حين بدأ المستوطنون المحيطون بغلاف غزة أكثر خوفاً من السابق، وخاصةً وأن مقاومي غزة قد يفاجئوهم في أي لحظة.

وكان قرار الاحتلال بعدم إدخال مواد البناء لقطاع غزة ردة فعل أولى , قد يتبعها عدة ردود أفعال قد تكون عقابية اتجاه سكان القطاع المحاصر.

وقال جيش الاحتلال وفقا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت ان جيش الاحتلال اكتشف يوم الخميس الماضي نفقا مفخخا تقع بدايته بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وقريبا من الجدار الشائك، وينتهي النفق في حقل زراعي في عمق اسرائيل قريب من بلدة "عين شلوشا" .

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الاحتلال اكتشفت فتحات للنفق داخل اسرائيل، وانها عملت أياما عدة لابطال مفعول المتفجرات داخله.

وأشارت المصادر الى انه تم حفر النفق بعمق 15 مترا وطوله كيلومتران ونصف الكيلومتر وانه كان عريضا بشكل ملحوظ ولا يستبعد ان يكون الفاعلون ينوون استخدامه لاختطاف جندي او خلال عملية عسكرية مستقبلية مع جيش الاحتلال.

مثير للقلق

أصيب الإسرائيليون القاطنين بمستوطنة "العين الثالثة" بالصدمة والهلع فور سماعهم خبر النفق الذي وصل إليهم، بالرغم من المسافة الطويلة التي تفصلهم عن حدود خانيونس الشرقية وهي 3 كم.

وتحدثت مستوطنة من سكان "العين الثالثة" عن شعورها بعد سماعها للخبر بالقول "أصبت بهلع شديد ولا زلت أحاول استيعاب ما حصل، ولا زال الخوف يراودني من وجود المزيد من الانفاق تحتنا".

وعبر رؤساء المجالس الاستيطانية المحيطة ب"غلاف غزة" عن عدم اندهاشهم مما حصل "وصل النفق الى الحقول ولم يدخل إلى داخل الكيبوتس الأمر الذي حرمنا من سماع شيء تحت الأرض" قال داني كوهن رئيس طاقم الطوارئ لمستوطنة العين الثالثة.

وأضاف "أننا نعيش في هذا الوضع منذ 12 عاما ولا اعتقد أنه سينتهي غداً"، وأشار إلى أن "سكان الكيبوتس يعرفون في أي منطقة يعيشون فلسنا في شمال تل ابيب".

أما حاييم يلين رئيس المجلس الإقليمي "أشكول" فقد صرح أنه قد زار مكان النفق بعد وقت قصير من اكتشافه وقال إنه نفق خارج عن المألوف حيث التطور سيد الموقف من خلال القوالب الإسمنتية التي تغطي قلب النفق.

وأشار إلى أن حفره بحاجة للكثير من الوقت، ونوه إلى أنه نفق مهني، وبذل عليه الكثير الكثير من الجهد، "والأمر الذي فاجأنا هو تصميمه الداخلي الحديث". ونفى يلين الشائعات التي تحدثت عن سماع سكان الكيبوتس لأصوات حفر في الآونة الأخيرة.

ردود عقابية

أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع بالقطاع , ان قوات الاحتلال أبلغتنا في ساعة متأخرة من مساء أمس بقرار وقف إدخال مواد البناء عبر معبر كرام ابو سالم لأسباب أمنية.

وقال فتوح ل"فلسطين اليوم" ان قوات الاحتلال حددت اليوم وغدا الاثنين لمنع ادخال مواد البناء , على ان يكون المعبر مغلق خلال عيد الأضحى والذي سيبدأ الثلاثاء , حتى يتم البت في القرار بعد العيد "بداية الاسبوع القادم .

ومن جانبها أكدت صحيفة يديعوت قرار سلطات الاحتلال بتعليق قرار سلطات الاحتلال توريد مواد البناء إلى قطاع غزة بزعم اكتشاف نفق يمتد من شرق القطاع إلى داخل "أسرائيل"

وقالت الصحيفة انه تقرر تعليق توريد مواد البناء لحين تقييم الأوضاع الأمنية عقب اكتشاف النفق.

وكانت سلطات الاحتلال استأنفت توريد مواد البناء في أواخر سبتمبر الماضي عقب توقفٍ دام لأكثر من ست سنوات.