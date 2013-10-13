الرشق: المفاوضات ستنتهي بالاجهاض او بمولود غير شرعي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرّشق أن المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لن يُكتب لها النجاح.



وقال الرشق على حسابه في الفيسبوك: "9 أشهر مفاوضات؟!.. لن يكون مآلها إلاّ الإجهاض أو مولوداً غير شرعيّ يرفضه شعبنا ... وهذا مصيرٌ حتميٌّ لكل مشروع يُؤسَّس خارج الإجماع الوطني".



واستنكر الرشق استمرار التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة بالرغم من مواصلة الاحتلال تهويد القدس. وأردف قائلاً: "أحلام المتطرّفين الصهاينة:"كنيس يهودي" يبتلع خُمس مساحة الأقصى المبارك.. وأحلام السلطة والمفاوضين: تعزيز التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة والمقاومين ومنع اندلاع انتفاضة ثالثة؟!!".