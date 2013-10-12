شهيدان فلسطينيان بسوريا وآخر بغرق قارب بمصر

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا باستشهاد ثلاثة لاجئين فلسطنيين، الجمعة، اثنين منهم جراء الاشتباكات في المخيمات السورية، وآخر نتيجة غرق القارب الذي كان متجهًا من مصر إلى إيطاليا.

وقالت المجموعة، إن الشابين قاسم سعدية ومحمد كوجيل من أبناء مخيم اليرموك استشهدا جراء الاشتباكات التي دارت بين مجموعات الجيش الحر والنظامي، فيما ارتقى الشاب محمود عيد من أبناء مخيم خان الشيخ بعد غرق القارب الذي كان متجهًا من مصر إلى إيطاليا.

وذكرت أن مركبًا تعرض للغرق كان يقل عددًا من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين قبالة سواحل مدينة الاسكندرية المصرية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، موضحةً أنه تم تسجيل سقوط عدد من الضحايا بحادثة الغرق دون معرفة تفاصيل جنسياتهم.

وأشارت المجموعة إلى أن مخيم خان الشيخ تعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف استهدف عدة مناطق غربي المخيم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة في محيطه، وانقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق المخيم.

وأوضحت أن معاناة سكان المخيم الاقتصادية لا تزال مستمرة جراء غلاق الأسعار وشح المواد الغذائية والأدوية، وانتشار البطالة بينهم.

وبينت المجموعة أن سكان مخيم اليرموك خرجوا اليوم بمظاهرة طالبوا فيها برفع الحصار عن مخيمهم، والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية بسبب انعدام توفر مقومات الحياة فيه، واستمرار انقطاع جميع الخدمات عنه.

وفي مخيم السبينة، لفتت إلى أن سكانه يشكون من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم منذ 25/12/2010، ما سبّب بنقص شديد بالمواد الغذائية والأدوية، وإغلاق جميع الأفران وتعليق جميع الخدمات.

وأوضحت المجموعة أن أنباء تتحدث عن إصابات في صفوف فلسطينيي العراق جراء سقوط قذيفة هاون بمنطقة الجرمانا بريف دمشق أمس الخميس.

أكدت أن قوات النظام السوري اعتقلت الشاب محمود أحمد السمان من سكان مخيم النيرب اليوم على حاجز "بستان القصر".