12 قتيلا إثر غرق مركب يضم فلسطينيين قبالة سواحل الاسكندرية

قتل 12 شخصا على الأقل، الجمعة، في حادث غرق سفينة هجرة غير مشروعة في مياه مدينة الاسكندرية المصرية التي تطل على البحر المتوسط، بحسب مصادر أمنية وصحية.

وقال مصدر أمني إن عشرات المهاجرين غير الشرعيين كانوا يستقلون السفينة التي انتقلت قوات من حرس الحدود لإنقاذ ركابها. وأضاف أن عربا أغلبهم سوريون كانوا على متن السفينة المنكوبة.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مراسلتها أن قوات خفر السواحل بالاسكندرية تمكنت من انتشال 12 جثة لم يتم تحديد هوياتها حتى الآن، فيما تم إنقاذ 116 بينهم 40 سوريا و72 فلسطنياً و4 مصريين.

وينشط سماسرة هجرة غير شرعية في ثاني أكبر مدينة مصرية ويقصد المهاجرون دولا أوروبية.

وتواصل قوات خفر السواحل بالاسكندرية جهودها لانتشال ضحايا غرق المركب