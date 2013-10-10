محكمة تركية: « اسرائيل » اطلقت النار من « هليكوبتر » نحو سفينة مرمرة

خلال الادلاء بشهادته أمام محكمة تركية حول مجزرة سفينة مرمرة، قال احد النشطاء الايرلندين، "كنث اوكيف" بان مروحية عسكرية اسرائيلية اطلقت النار قبل اقتحام قوات الكوماندوز الإسرائيلي للسفينة.

وجاءت اقوال المواطن الايرلندي كشاهد عيان على ما حدث امام المحكمة التركية في اسطنبول، وقد فتحت الجلسة ضد قائد هيئة الاركان العسكرية الاسبق غابي اشكنازي وثلاثة ضباط اسرائيليين شاركوا في مجزرة سفينة مرمرة.

وقال المواطن الايرلندي اوكيف، و هو ابن سيدة فلسطينية، بانه ارتطم بجثة احد النشطاء على متن السفينة قبل اقتحام الجنود لها، وانه شاهد عدد اخر من القتلى والجرحى بعد ان اقتربت المروحية من السفينة .

والجدير ذكره، فقبل عامين قبلت الامم المتحدة بنتائج لجنة تحقيق جيش الاحتلال والتي قالت بان القوة الاسرائيلية التي اقتحمت سفينة مرمرة اضطرت لاستخدام الرصاص الحي بعد ان تعرض جنود القوة للعنف الذي شكل خطرا على حياتهم.