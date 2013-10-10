سلاح الجو الصهيوني يتدرب على قصف أهداف بعيدة جداً

ذكرت الاذاعة العبرية العامة بأن سلاح الجو الصهيوني جولة من التدريبات تم خلالها التدريب على قصف أهداف بعيدة جداً.

و بحسب الاذاعة، فقد جرت هذه التدريبات بمشاركة جميع أسراب الطائرات المقاتلة إضافة إلى أسراب أخرى.

ومن بين المواضيع التي تم التدريب عليها تعبئة الطائرات بالوقود في الجو وشن غارات على أهداف والاقتتال مع طائرات العدو.

و وفقا للاذاعة، فقد وصلت الطائرات خلال هذه التدريبات إلى مسافة آلاف الكيلومترات من ثم عادت بعد إكمال المهمة.

وتم تنفيذ جانب من هذه التدريبات بالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية.

وقال مصدر عسكري صهيوني إنه ليس من شك من أن هذه التدريبات هي بمثابة رسالة تؤكد أن "إسرائيل" لا تتنازل عن الخيار العسكري بخصوص أزمة الملف النووي الإيراني وهي ترافق المفاوضات الجارية مع طهران باستعراض قدراتها الهجومية.