الموساد يتدخل لوقف برنامج تلفزيوني يكشف عملياته

كشف الصحفى الإسرائيلى أمنون ليفى، أن جهاز "الموساد" أحبط حلقة برنامجه التليفزيونى "الوجه الحقيقى"، التى كان من المفترض أن تبث على القناة العاشرة، يوم الأحد المقبل، وتناول الموساد من خلال عائلات وأقارب عناصره والثمن الذى يدفعونه والأسئلة الأخلاقية التى يواجهونها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن عدد من القائمين على البرنامج قولهم، إنه بالرغم من أن البرنامج لا يتطرق إلى "أمن إسرائيل"، ولا يذكر عمليات وطرق عمل الموساد، ورغم أنه حصل على مصادقة الرقابة، إلا أن الموساد حاول إحباط إعداده بشتى الطرق.

وقال ليفى، إن البرنامج تحدث عن عمليات تغيير الوجه التى اضطر رجال الموساد إلى إجرائها، وهل جرى أو لم يجر استخدام فتيات في اصطياد الأعداء المحتملين، مضيفا "فى مرحلة معينة بدأوا يحاربوننا بكل الطرق، من خلال الضغط على ضيوف البرنامج الذين اضطر بعضهم إلى إلغاء التصوير قبل المقابلة الموعودة أو فى نفس اليوم، بعد أن منعوا من الظهور فى البرنامج".

وأضاف ليفى، خلال حديثه لـ"هآرتس"، أن بعض المشاركين المفترضين ألغوا مشاركتهم بعد تلقيهم تهديدات عير البريد الإلكترونى أو عبر الهاتف، وأن إحدى هؤلاء قالت للصحيفة العبرية إن زوجها الذى كان عميل موساد قبل سنوات طلب تصريحا للظهور فى البرنامج ورفض طلبه، لكنهم قالوا إنها وابنتها بإمكانهما المشاركة وفعلا تحدثنا عن حياتنا خلال تلك الفترة، لكنهم غيروا رأيهم فجأة وبدئوا بالاتصال بنا لإلغاء المشاركة، قالوا لنا يجب أن تكونوا حكماء وليس صادقين، وألحوا بأن لا نشارك فى البرنامج وكانوا يكررون أنتم لا تستطيعون، تقول زوجة العميل للصحيفة.

وأشار ليفى إلى أن بعض المشاركين تلقوا تهديدات عبر الهاتف، فى أعقاب عرض البرنامج عبر الرقابة التى نقلت بدورها أسماء المشاركين للموساد للمصادقة عليهم، مضيفا أن تصرف الموساد غير مبرر و"عنيف"، خاصة أن البرنامج لا يشير بأى أسرار دولة، وهو يتحدث فقط عن أثمان شخصية لعناصر الموساد وعائلاتهم.