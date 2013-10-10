لاعب « قناص » يسجل ثمانية أهداف خلال مباراة واحدة

دخل لاعب كرواتي شاب التاريخ في بلاده، بعدما تمكن أمس من تسجيل ثمانية أهداف خلال مباراة فريقه ريبيكا أمام زاماي بلانو، ضمن مسابقة كأس كرواتيا لكرة القدم، ليصبح مطلباً للأندية الكبيرة في هذا البلد الأوروبي.

وسجل "أندريه كراماريتش" رقماً قياسياً جديداً على الصعيد المحلي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، إذ لم يسبق لأي لاعب كرواتي على الإطلاق أن سجل ثمانية أهداف، وكان الرقم القياسي السابق ستة أهداف سجلها وسُجّل قبل سنوات.

وتألق كراماريتش بشكل مذهل خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 11-صفر، وجاءت أهدافه في الدقائق (5)،(21)،(32)،(51)،(69)،(73)،(80)،(85)، ليتحول بفضل ذلك، من لاعب مغمور إلى نجم تلهث العديد من الأندية للتعاقد معه.

وينتمي فريق ريبيكا الذي يدافع عن ألوانه، لدوري الدرجة الثالثة في كرواتيا، وتحدثت العديد من التقارير المحلية أن ناديه الأم دينامو زغرب يسعى لإعادته لصفوفه، بعدما تخلى عنه مطلع العام الحالي على سبيل الإعارة، فيما ترغب اندية أخرى بالتعاقد معه.

ويبدو أن مستقبلاً كبيراً سيكون بانتظار اللاعب الهداف، فهو دافع عن ألوان جميع منتخبات كرواتيا من عمر 14 إلى 21 عاماً، ويبلغ من العمر حالياً 22 عاماً فقط، ما يفتح الباب أمام تلقيه عروضاً من أندية أوروبية تتحين الفرص عادة لالتقاط مثل هذه المواهب.