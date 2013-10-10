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الحمد الله يرحب بأي مبادرة لتجاوز الواقع الاقتصادي الصعب

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 13:05 - 10 أكتوبر 2013
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رحب رئيس حكومة رام الله الدكتور رامي الحمد الله، باي مبادرة اقتصادية تخرج من القطاع الخاص لتجاوز الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه فلسطين.

وأكد الحمد الله اليوم الخميس، على الارتباط الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يساهم في تكامل الادوار بين هذين القطاعين.

وأوضح، أن حكومته تعمل من خلال خطتها الاقتصادية، على الخروج بتصورات قابلة للتطبيق، كالإعفاءات الضريبية، ونظام الحوافز، والتسهيل في اجراءات الحصول على تراخيص اقامة مثل هذه المشاريع، التي من شأنها العمل على زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة فرص التشغيل، والتخفيف من نسبة البطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

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