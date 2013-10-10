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مسلحون يخطفون رئيس الوزراء الليبي

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 05:52 - 10 أكتوبر 2013
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اكد بيان حكومي إن "رئيس الوزراء الليبي على زيدان خطفه بالقوة مجموعة من المتمردين السابقين من فندق في طرابلس".

وأوضح بيان الحكومة إن "رئيس الحكومة على زيدان اقتاده عند فجر اليوم مسلحون إلى مكان مجهول لأسباب غير معروفة".

وكان حراس أمن في الفندق أكدوا لـ"رويترز"  إن " مسلحين خطفوا رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من الفندق الذي يقيم فيه في طرابلس".

ولم تتضح ملابسات الحادث، لكن الحراس في فندق "كورنثيا" طرابلس قالوا إن "المسلحين خطفوا الزعيم الليبي من الفندق". ووصف أحد الحراس الواقعة بأنها "اعتقال".

ولم يمكن على الفور محادثة مسؤولين حكوميين للتأكد من مكانه.

وبعد مرور عامين على الثورة التي اطاحت بمعمر القذافي تكافح الحكومة المركزية في ليبيا للسيطرة على الميليشيات القبلية المتنافسة والمتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على اجزاء من البلاد.

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