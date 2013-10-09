رونالدو واثق من تأهل البرتغال للمونديال ببطاقة مباشرة.. رغم التفوق الروسي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ثقته اليوم في نيل منتخب بلاده البطاقة المباشرة للتأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل العام المقبل، على الرغم من أن هذا الحلم متعلق بنتائج الخصم الروسي.

وصرح رونالدو لوسائل الإعلام من معسكر منتخب (برازيل أوروبا): «لازلت مقتنعاً بقدرتنا على انتزاع الصدارة بالتصفيات، رغم أن الأمر ليس بأيدينا وحدنا ومرتبط بنتائج الغير، نحن نركز على الفوز بمباراتي إسرائيل ولوكسمبورغ، بعدها سننتظر».

وتستضيف البرتغال إسرائيل يوم (الجمعة) قبل أن تطير إلى لوكسمبورغ لمواجهة منتخبها يوم الـ15 من هذا الشهر.

واعترف رونالدو (28 عاماً) بأن مدرب المنتخب باولو بينتو يفكر في حسابات الملحق، لكنه شدد على إمكانية تجنب هذا الاحتمال.

وأضاف هداف ريال مدريد الإسباني: «إنني مقتنع بالفوز، نحن الأوفر حظاً للفوز في المباراتين المقبلتين، سنبذل أقصى جهد لحصد النقاط الثلاث».

وسجل رونالدو في آخر مباراة دولية «هاتريك» أمام أيرلندا الشمالية، وهو الأول له بعد نحو 10 سنوات مع المنتخب، ليرفع رصيده إلى 43 هدفاً دولياً ويتجاوز الأسطورة إيزيبيو، ويتبقى له رقم باوليتا (47 هدفاً) لنيل لقب الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.

وأكد كريستيانو أنه لا ينشغل بهذا الأمر، وأن الأولوية الآن للتأهل للمونديال.

وتتصدر روسيا المجموعة الـ6 بالتصفيات الأوروبية بـ18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البرتغال قبل آخر جولتين، ويسعى كلاهما لانتزاع الصدارة والبطاقة المباشرة لتجنب الملحق.