الاتصالات تطلق حملة خاصة على المكالمات الدولية طيلة أيام عيد الأضحى

اعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن استقبالها لعيد الاضحى المبارك بإطلاق حملة خاصة على المكالمات الدولية بعنوان " الدولي احلى عيدية.. دقيقة عليك والتانية منا هدية".

وعن الهدف من اطلاق الحملة أكدّ ابراهيم خرمان مدير إدارة التسويق في "بالتل" أن الحملة الجديدة جاءت تقديراً لمشتركي خدمة الهاتف الثابت بنظام الفاتورة ولتشجيعهم على زيادة التواصل مع أهلهم وأحبائهم خارج الوطن، حيث سيكون بامكانهم التمتع طيلة أيام عيد الاضحى المبارك بدقيقة اتصال دولية مجانية مقابل كل دقيقة اتصال دولية يقومون بإجرائها من الهاتف الثابت بنفس المكالمة.

وأشار خرمان إلى أنّ الاستفادة من مزايا الحملة تبدأ من وقفة عرفة وتستمر حتى رابع ايام عيد الاضحى المبارك، مؤكدا ان الحملة ستفعّل لجميع المشتركين وليس هناك حاجة للاشتراك بها، مع امكانية الاتصال على جميع الارقام الدولية ( الثابتة والخلوية).

والجدير ذكره أن بالتل اعتادت على استقبال الاعياد و المناسبات بحملات نوعية تهدف من خلالها الى تقدير مشتركيها وتعزيز أساسية وجود الهاتف الثابت في المنزل الفلسطيني على أنه الوسيلة الاوفر للاتصال، و بالامكان الحصول على مزيد من المعلومات حول الحملة من خلال الاتصال على الرقم 199 مجاناً من الهاتف الثابت .