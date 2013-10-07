كشف الطلاب المسجلين للسفر غدا الثلاثاء

نشرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة كشف بأسماء 60 طالب من العالقين على معبر رفح البري.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن على الطلبة المدرجة أسمائهم في الكشف التوجه غدا إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 8 صباحا.

وكانت السلطات المصرية قد قررت اليوم الاثنين فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة غداً الثلاثاء حتى مساء الأحد القادم.

أسماء الطلبة :-

1 عبد الله احمد بربخ

2 احمد محمد ثابت

3 يوسف محمد قزعاط

4 جواد دويمة

5 محمد مسعود

6 احمد منصور

7 تامر زعرب

8 نائل جهاد الحلاق

9 إسماعيل زكريا الداعور

10 سائد محمد أبو الكاس

11 نور علوان

12 عبدالله حسن أبو عبده

13 محمد ماهر الأستاذ

14 إبراهيم يوسف جواده

15 حازم الخطيب

16 سامح محمد الشريف

17 اسلام مجدي بركه

18 ايه نزار زريد

19 يوسف الطنة

20 هاشم هاشم حجي

21 محمد اشرف حمدان

22 اميرفايد حراره

23 عايدة سليمان ابو يونس

24 احمد رياض داود

25 يوسف جهاد صافي

26 محمد شحادة العويني

27 رامي رزق أبو معيلق

28 اماني محمد الدرديسي

29 محمد عبد الفتاح النجار

30 محمد كمال أبو الفوز

31 حامد جودت اصرف

32 توفيق جمال الفرا

33 ايمن محمود السيسي

34 عبير محمود قنيطه

35 محدت نضال الوحيدي

36 ضياء مصباح عبيد

37 خالد اسامه حسين أبو صفيه

38 احمد باسل الباز

39 عبد الفتاح مهنا

40 محمود طلال كساب

41 محمد نمر قنيطه

42 سعيد ايمن سعيد البيومي

43 وديع تيسير جبر

44 عماد الدين حسين

45 حسن مصطفى اسليم

46 سامح محمد نصر

47 اشرف حرب خليل أبو جامع

48 خالد موسى الدغمه

49 إبراهيم مصطفى إبراهيم موسى

50 احمد وليد محمد الاسطل

51 اماني خميس صالح نصر الله

52 ديالا سامي عمرو مطر

53 محمد فارس جبريل المجدلاوي

54 شادي احمد شاعر شاهين

55 محمد احمد قاسم غريب

56 مازن خالد نبهان البكري

57 سليمان سغيد أبو مصطفى

58 محمد احمد ظهير

59 هشام جبر ناجي

60 مهند نعيم العشي