الاحتلال يحتجز عشرة عمال بعد مطاردتهم جنوب الخليل

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرة عمال بعد مطاردتهم في الطريق الالتفافية بالقرب من قرية الرماضين جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز عشرة عمال بعد مطاردتهم أثناء محاولات وصولهم إلى أماكن عملهم في مدينة بئر السبع؛ وهم: عايد إبراهيم أبو عرام، وأحمد فريد أبو عرام، وزيدان الهروش، ومحمد جهاد أبو عرام، ورشاد سمامرة، وأشرف حوامدة، ومحمد الجبارين، ومحمد عماد شلالدة، ورمزي هوازبي.

يذكر أن قوات الاحتلال تطارد العمل بشكل يومي بحجة عدم حصولهم على تصاريح لدخول أراضي العام 1948، وتعتقل العشرات لإجبارهم على دفع غرامات باهظة.