يديعوت:حملة السلطة بجنين تهدف لاعتقال كوادر من الجهاد مطلوبين لـ« إسرائيل »

شرعت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحملة اعتقالات واسعة في مخيم جنين غربي مدينة جنين بالضفة الغربية، بهدف بسط سيطرتها على المدينة واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين تصفهم "بالمطلوبين لها".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن قوات كبيرة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دخلت يوم الأربعاء الماضي مخيم جنين، وقامت باعتقال عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تحاول اعتقالهم منذ أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة السلطة اقتحمت منزل المواطن الفلسطيني بسام السعدي، وهو أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، واعتقله بعد أن فشلت قوات الجيش الإسرائيلي باعتقاله في شهر آب/ أغسطس من العام الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر السلطة الفلسطينية قتلوا مواطناً فلسطينياً خلال عدد من المواجهات التي صاحبت عملية اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمخيم جنين، وفي تعقيب محافظ مدينة جنين على العملية الأمنية قال:" إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدة مطلوبين لإعادة الهدوء والأمن إلى المدينة".