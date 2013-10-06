التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد تزور جامعة الأقصى في خانيونس

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح إقليم الوسطى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي زيارة إلى جامعة الأقصى في خانيونس جنوب قطاع غزة، في إطار التواصل مع الوزارات والمؤسسات التعليمية ولتعزيز ثقافة الحوار والمحبة والتسامح.

وضم الوفد كل من الشيخ عيسى الفرا والشيخ حسين الحاج ولفيف من قيادات وكوادر اللجنة , كان في استقبال الوفد الدكتور سلام الأغا رئيس الجامعة وعدد من العاملين.

من جهته , رحب الأغا بالوفد الزائر وثمن تلك الزيارة وأكد على وحدة الهدف والمصير والتوجه حيث اطلع الوفد على سير العمل داخل الجامعة ونشاطها ودورها في المجتمع الفلسطيني وشكر الوفد على هذه الزيارة المميزة.

ومن جانبه , تحدث الشيخ حسين الحاج عن تقديره لجهود الجامعة في جميع المجالات وأثنى على جهود رئيس الجامعة الأغا في خدمة الطلاب والعاملين وشرح له دور لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة في تذليل كل المعيقات التي تواجه أبناء شعبنا الفلسطيني والدعوة إلى لم الشمل والحفاظ على النسيج الوحدوي وإنهاء الانقسام.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع شكر وتقدير رئيس الجامعة الأغا تقديرا لجهوده الطيبة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.