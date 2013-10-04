الإذاعة العبرية : الحاخام عوفاديا يوسف يستعيد وعيه وما زالت حالته خطيرة

قالت إدارة مستشفى هداسا عين كارم فى القدس إن الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحى لحزب شاس استعاد وعيه بالكامل، بفضل التحسن الذى طرأ على حالته الصحية.



وأضافت إدارة المستشفى أنه مع ذلك أن حالة الحاخام يوسف ما زالت تعتبر خطيرة، كما أنه ما زال يتنفس اصطناعيا بشكل جزئي.



ويعانى الحاخام يوسف البالغ من العمر 93 عاما من عدة مشاكل صحية أخطرها فى القلب والكلى، ويعتبر الحاخام يوسف متطرفا وحادا فى مواقفه، اتجاه العرب الذى سبق له أن وصفهم بالحشرات والثعابين والصراصير وغيرها من الألفاظ القبيحة.