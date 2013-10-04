مقتل جندي بهجوم على سيارة للجيش قرب الاسماعيلية

قتل جندي وأصيب ضابط جيش وجندي آخران بهجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة للجيش، قرب مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس)، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "ملثمين كانوا يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية، أطلقوا النار على سيارة الجيش ولاذوا بالفرار".

وأوضح المصدر أن "الهجوم وقع في منطقة المنايف على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي، وعلى بعد بضعة كيلومترات من مدخل مدينة الاسماعيلية".

وأغلقت قوات الجيش طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي لفترة وجيزة بعد الهجوم، ثم أعادت فتحه مجدداً.

وشهدت منطقة الاسماعيلية عدة هجمات مماثلة في الفترة الاخيرة.