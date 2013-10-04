ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مقتل جندي بهجوم على سيارة للجيش قرب الاسماعيلية

  • العريش - فلسطين اليوم
  • 10:37 - 04 أكتوبر 2013
مشاركة

قتل جندي وأصيب ضابط جيش وجندي آخران بهجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة للجيش، قرب مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس)، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، إن "ملثمين كانوا يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية، أطلقوا النار على سيارة الجيش ولاذوا بالفرار".

وأوضح المصدر أن "الهجوم وقع في منطقة المنايف على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي، وعلى بعد بضعة كيلومترات من مدخل مدينة الاسماعيلية".

وأغلقت قوات الجيش طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي لفترة وجيزة بعد الهجوم، ثم أعادت فتحه مجدداً.

وشهدت منطقة الاسماعيلية عدة هجمات مماثلة في الفترة الاخيرة.

متعلقات