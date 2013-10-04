غزة: منع البعثات الادارية والوعظية والارشادية والاعلامية من السفر والجانب المصري يمنع حجاج آخرين

لليوم الثالث على التوالي لم تتمكن بعثات الحج "الادارية والاعلامية والوعظية والارشادية والطبية" من السفر لأداء فريضة الحج للعام الحالي بسبب المناكفات السياسية بين أوقاف رام الله وغزة. إضافة إلى منع الجانب المصري عدد من الحجاج من السفر لأسباب غير معروفة.

وعلى مدار ثلاثة أيام تبدل جهود حثيثة مع وزارة الأوقاف بغزة لكي يسمحوا للبعثات التي حصلوا على تفييز لجوازاتهم بالسفر إلا أنها فشلت لعدم التوصل لحل.

جدير بالذكر أن الخلاف طرأ بين الوزارتين على خلفية عدم تفييز 19 جوازاً من البعثات الخاصة بأوقاف غزة، وعليه حرمت الوزارة 59 من البعثات المحسوبة على أوقاف رام الله من السفر لعدم التوصل لحل بإمكانية تفييز 19 جواز الخاصة ببعثات أوقاف غزة.

والبعثات مقسمة على النحو التالي: (11 اعلامي - 10 طبي - 17 اداري - 15 وعظي ).

وكانت البعثات الممنوعة قد ناشدت رئيس الوزراء في حكومة غزة اسماعيل هنية بالتدخل وإصدار قرار بالسماح لهم بالسفر، وأعربوا عن تضامنهم مع زملائهم 19 الذين لم يحصلوا على تفييز لجوازاتهم.

وفي نفس السياق، منعت السلطات المصرية عدد من الحجاج من السفر وأعادتهم إلى قطاع غزة.

هذا ولم يتسن لنا الاتصال بوزير الاوقاف في حكومة غزة اسماعيل رضوان للتعقيب على الموضوع.