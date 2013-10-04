الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

السبت: يستمر الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة والتي تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 23-16 21-14 21-14

بيت لحم 23-16 21-14 21-14

رام الله 21-15 19-14 19-13

طولكرم 27-21 26-21 26-21

نابلس 24-18 22-17 22-15

قلقيلية 27-21 26-21 26-21

جنين 26-20 24-18 24-17

سلفيت 23-16 21-14 21-14

طوباس 26-20 24-18 24-17

روابي 24-18 22-17 22-15

الخليل 21-15 19-14 19-13

غزه 27-22 26-20 26-20

أريحا 30-22 28-20 29-20

خانيونس 27-22 26-20 26-20

الاغوار الشمالية 28-20 26-18 27-18

رفح 28-21 27-21 27-21