متظاهرون أمام 'الكونتينر' في بيت لحم يجبرون الجنود على إعادة معتقلين

نجح متظاهرون امام حاجز "الكونتينر" قرب بيت لحم في إجبار جنود الاحتلال على الافراج عن نشطاء المقاومة الشعبية وهم عبد الله ابو رحمة منسق اللجنة الشعبية للجدار والاستيطان وعضوا اللجنة الشعبية محمد الخطيب وناجي التميمي.



وقال النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، إن نجاح التظاهرة التي شارك فيها عند حاجز "الكونتينر" جاء بعد نجاح نشطاء المقاومة الشعبية في كسر الحصار عن الولجة ودير كريمزان وإزالة البوابة التي وضعتها قوات الاحتلال لفصلها عن بيت لحم، حيث توجه المشاركون الى الحاجز ونظموا تظاهرة هناك "رغم أنف الاحتلال حتى تم الإفراج عن النشطاء الذين كان احتجزهم أثناء توجههم لمحافظة بيت لحم لعمل ميداني ضمن برنامج مؤتمر بلعين الدولي".