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مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في الخليل

  • الخليل - فلسطين اليوم
  • 16:23 - 03 أكتوبر 2013
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أقدم مستوطنو مسوطنتي "سوسيا" و"ماعون"، اليوم الخميس، على اقتلاع أكثر من 40 شتلة زيتون شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار راتب الجبور، بأن مستوطني مستوطنتي "سوسيا" و"ماعون"، أقدموا على اقتلاع أكثر من 40 شتلة زيتون بالقرب من المستوطنتين في منطقة "اغزيوي"، وتعود ملكيتها إلى المواطن جبر شتات.

يذكر أن الأراضي القريبة من البؤر الاستيطانية شرق يطا، تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين بهدف الاستيلاء عليها وترحيل السكان عن أراضيهم.

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