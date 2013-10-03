اليوم: سفر الدفعة الثانية من الحجاج والبعثتان الإدارية والإعلامية قيد الانتظار

من المقرر، أن تفتح السلطات المصرية اليوم الخميس، المعبر من أجل سفر الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام، والمرجعين منهم بالأمس.

وكان قد غادر بالأمس، الدفعة الأولى من الحجاج، حيث تم إرجاع 33 حاجاً بينهم ستة رفض الجانب المصري إدخالهم بحجج أمنية، و27 من البعثة الإدارية والإعلامية، فيما نقلت هيئة المعابر والحدود عن حل لأزمة إرجاع الحجاج، ومنع البعثتين الإدارية والإعلامية من السفر، حيث سيتم السماح لهم بالسفر اليوم.

وذكرت الهيئة، أن السلطات المصرية أبلغتهم أمس برفض سفر 17 حاجًا وبدأت بإرجاع ستة آخرين اليوم وأنه لن تسمح بسفر الباقين.

وذكر أبو صبحة أن أعداد المرجعين بلغت 33 شخصًا عددها 183 والذين سيغادرون غدًا.

وقد أعلن وزير الاوقاف والشئون الدينية أ. د. إسماعيل رضوان عن وصول الدفعة الاولى من حجاج القطاع ىالى الديارة الحجازية فجر اليوم لأداء مناسك الحج والبالغ عددهم 681 حاج بعد رحلة انطلقت من معبر رفح وصولا الى مطار القاهرة منه الى مطار جدة.

وقال رضوان خلال جولة تفقدية لحجاج الدفعة الثانية في معبر رفح :"نريد من حجاجنا أن يكونوا سفراء خير لفلسطين والقدس والأقصى ورسل لها في نقل معاناة أهلهم وأمالهم وطموحاتهم، وإظهار الصورة الحسنة الجميلة لأهل فلسطين، وأن لا ينسوا أبناء شعبهم والقدس والأسرى من الدعاء".



