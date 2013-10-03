استشهاد شاب واعتقال آخرين في مخيمات اللاجئين بسوريا

استشهد أمس الأربعاء فلسطيني ، واعتقل آخرين جراء الصراع الدائر في الأراضي السورية .

وأكدت مجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا " استشهاد الشاب "محمود درباس" من أهالي مخيم اليرموك، وذلك إثر إصابته برصاص قناص في حي التضامن.

ونوهت المجموعة، إلى إقدام عناصر على حاجز دوار قرطبة بمدينة حلب على اعتقال "هشام محمود زهوري" فلسطيني الجنسية، و اعتقال الشاب "ياسين لؤي سلايمة" من أبناء مخيم العائدين حمص يوم 2/10/2013 من قبل عناصر حاجز مفرق المخيم التابع للجيش النظامي.

ولفتت المجموعة إلى ما يعانيه سكان المخيمات الفلسطينية منذ عدة أشهر بسبب الحصار الاقتصادي الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل المخيمات ومخارجها ويمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية والطبية والتدفئة والطحين ومستلزمات الحياة، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي والماء والاتصالات لأيام طويلة.