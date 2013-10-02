احتجاز متبادل لحكومتي رام الله وغزة لجوازات سفر حجاج البعثات والجانب المصري يمنع 30 حاجاً من السفر

بعد أن فتحت السلطات المصرية معبر رفح جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، لدخول أولى دفعات الحجاج، تفاجأ العشرات من حجاج البعثات الإدارية والإعلامية بمنعهم من السفر، سواء التابعين لحكومة غزة أو رام الله.

وحسب مصادر في المعبر، فقد منعت الجهات الأمنية في معبر رفح 30 حاجاً من البعثات الإدارية والإعلامية التابعة لحكومة رام الله من السفر، وعند توجههم للمسؤول أفادتهم أن السبب يعود لمشكلة بين لجنتي الحج المشتركة بين رام الله وغزة.

فيما كشف وزير الأوقاف والشئون الدينية بغزة ، إسماعيل رضوان أن أوقاف سلطة رام الله تحتجز جوازات أعضاء البعثة الإعلامية والطبية والإدارية والوعظية, والتي تعد الجهة المسئولة عن تنظيم موسم الحج.

واستهجن رضوان، هذا التصرف ووصفه باللامسئول لتأثيره بشكل سلبي على سير موسم الحج لهذا العام، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجهات الرسمية لتذليل هذه الأزمة.

من ناحيته، قال مدير عام المعابر والحدود ماهر أبو صبحة إن الجانب المصري أرجّع جوازات سفر لنحو ثلاثين حاجاً من حجاج قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، فيما سمح بمغادرة 14 حافلة حجاج من أصل 15 حتى اللحظة.

وأشار أبو صبحة، إلى أن حالة من الغليان والترقب تسود عموم الحجاج المتواجدين في المعبر بعد إرجاع جوازات السفر، متوقعاً عدم ادخال المرجعين هذا اليوم.

وأشار أبو صبحة أن السلطات المصرية تحتجز جوازات البعثة الإدارية لحجاج قطاع غزة بإيعاز من وزير أوقاف حكومة رام الله"

فيما نقلت مراسلتنا عن مصدر خاص في معبر رفح، أن المرجعين من فئة الحجاج هم: الحاج عامر الجعب، وخليل سعادات، وحكمت كرزون، وزهير شهوان.

وكانت الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة والتي تضم أكثر من 700 حاج معبر رفح غادرت صباح اليوم غزة في طريقهم صوب الديار الحجازية لتأدية فريضة الحج للعام الجاري.