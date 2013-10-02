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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ضمن ما يسمى بالسياحة الأجنبية

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 06:19 - 02 أكتوبر 2013
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اقتحمت مجموعة من المتطرفين والاجانب صباح  اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك , من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية شرطية .

وأفاد مراسلنا ان هذة الاقتحامات ووفق الاحتلال تأتي ضمن ما يسمى بالسياحة الأجنبية , مشيراً إلى ان هذه الاقتحامات المتواصلة تستفز مشاعر المصلين والمرابطين الذين يهللون ويصرخون بالتكبير مجرد استباحة المتطرفين باحات المسجد الأقصى.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل اقتحام باحات المسجد الأقصى بشكل متواصل , بجج واهية لتحقيق هدف محدد وهو تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا في ظل انشغال العالم الإسلامي .

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