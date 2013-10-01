مشروع الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي « حتس 3 » مهدد بالخطر

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني أنه وبعد أن قلصت وزارة الدفاع الأمريكية دعمها لمشروع الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلي "حتس 3" بمبلغ 55 مليون دولار، أعلنت وزارة الحرب الصهيونية تقليص ميزانية هذا المشروع بأكثر من 10%، "وهذا ما قد يهدد المشروع وتأخير انتاج هذه الصواريخ وعددها"، على حد قول الصحيفة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع المشترك بين الصناعات العسكرية الأمريكية والاسرائيلية "كان معدا لمواجهة الصواريخ البالستية، خاصة الصواريخ بعيدة المدى الايرانية والتي تحمل رؤوس نووية، ما يهدد الدفاعات الاسرائيلية"، حسب بعض المصادر العسكرية في الوقت الذي يزداد فيه تطوير الصواريخ في ايران.

وأضاف الموقع بأن وزارة الحرب حسب بعض المصادر العسكرية لا زالت تدرس هذا التقليص ومدى تأثيره على منظومة الدفاع الاسرائيلي، كون هذا التقليص سوف يساهم في تأخير انتاج هذه الصواريخ وكذلك سوف يؤثر على عدد الصواريخ، وهذا ما تحذر منه بعض المصادر العسكرية الاسرائيلية التي تعتبر التهديد الايراني يزداد قوة في هذه الفترة.