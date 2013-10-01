ايران ترد على نتانياهو... « لا تفكر مجرد تفكير في مهاجمتنا‏ »

ردا على خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امام الجمعية العامة في الامم المتحدة، و التي هدد فيها بان تقوم "اسرائيل" بمهاجمة ايران وحدها، قال نائب السفير الايراني في الامم المتحدة حوداد سيفي " اقول لنتانياهو انه يجب عليه الا يفكر مجرد تفكير في مهاجمة ايران، فنحن الرقم الاول في الدفاع، موضحا ان أن نتنياهو حاول ان يضلل الجمعية العامة الموقرة، ولكنه هذه المرة لم يستخدم رسوم كاركتورية"

وقد قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء إن السبيل الوحيد لمنع إيران سلمياً من إنتاج أسلحة نووية هو الجمع بين العقوبات الصارمة والتهديد العسكري الذي يحظى بمصداقية وإن "إسرائيل" مستعدة للوقوف بمفردها دفاعاً عن نفسها.

وقال نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا توقفوا الضغوط على إيران" مضيفاً أن الاتفاق الوحيد الذي يمكن إبرامه مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني هو "التفكيك الكامل لبرنامج إيران للأسلحة النووية."

ووصف روحاني بأنه "ذئب في ثياب حمل"، مشيراً إلى أن جهد ايران "الواسع والمحموم" للحصول على اسلحة نووية استمر منذ انتخاب روحاني.

غير أنه أضاف "أود ان اصدق روحاني لكنني لا استطيع"، مشدداً على ضرورة "أن ننظر إلى ما تفعله إيران".

وحذر نتانياهو من أن ايران نووية اخطر "خمسين مرة" من كوريا الشمالية.

وفي تصريح سابق وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكذاب، و ذلك ردا على ادعاءات نتانياهو بما يتعلق بملف ايران الذري.

وحسب اقوال جواد " لم نرى اي شيئ من قبل نتنياهو سوى الاكاذيب وتصريحات فقط هدفها التحايل على الرأي العام الدولي".

واضاف جواد قائلا: " ان الكيان الصهيوني منذ 22 عاما يتهم ايران بانها ستصنع قنبلة ذرية خلال ستة اشهر ، فبعد تلك الاكاذيب على العالم ان يدرك بان الحديث يدور عن اكاذيب يجب منع تكرارها من قبل اسرائيل".