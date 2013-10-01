الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو غدا الأربعاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 -4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الجمعة المقبل، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.