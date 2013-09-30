إدخال وقود ومواد بناء الى غزة وتصدير توابل عبر معبر « كرم ابو سالم »

قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة رائد فتوح، إن معبر كرم أبو سالم التجاري في غزة، فُتح صباح اليوم الاثنين، لتصدير توابل خضراء من قطاع غزة إلى أوروبا.

وقال فتوح:'من المقرر صباح اليوم، تصدير شاحنة واحدة محملة بالتوابل الخضراء لأوروبا، أما الواردات فسيتم دخول370 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات من ضمنها40 شاحنة محملة بالحصمة و20 شاحنة محملة بالأسمنت و10 شاحنات محملة بحديد البناء للقطاع التجاري الخاص وكميات من الأسمنت والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية وضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي'.