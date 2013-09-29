نتانياهو يهدد بالتخلي عن الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف النووي الايراني

اعلنت المراسلة الدبلوماسية للقناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي مساء اليوم الاحد، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيهدد بالتخلي عن الطريق الدبلوماسية في حال لم يكن الهدف من المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني تفكيك هذا البرنامج.

وقالت المراسلة من نيويورك نقلا عن مصادر في محيط نتنياهو "من الامور التي سيقولها نتنياهو لباراك اوباما خلال لقائهما الاثنين انه في حال لم تسفر المفاوضات مع ايران في النهاية الى تفكيك البرنامج النووي الايراني وليس مراقبته، فان اسرائيل ستعتبر نفسها في حل من التزاماتها في هذه العملية الدبلوماسية بين العالم الغربي وايران".

واعتبرت المراسلة ان هذا يعني ان "اسرئيل قد تقرر عندها مهاجمة ايران بمفردها".

وكان نتنياهو غادر "اسرائيل" صباح اليوم الاحد متوجها الى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي الاثنين الرئيس الاميركي على ان يلقي الثلاثاء كلمة اسرائيل امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني ابدى رغبة بلاده خلال كلمته التي القاها في الامم المتحدة بالتحاور مع الولايات المتحدة لتسوية مسألة الملف النووي الايراني.

ونشرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي مساء اليوم الاحد نتيجة استفتاء افاد ان 78% من الاسرائيليين يعتبرون روحاني غير صادق في كلامه عن الرغبة بالتوصل الى حل للملف النووي الايراني، فيما يرى 69% ان واشنطن لن تنجح بالتوصل الى اتفاق مع طهران حول هذا الموضوع