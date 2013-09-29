عائلات القتلى الإسرائيليين تطالب بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

نظمت عائلات القتلى الإسرائيليين حملة إعلامية في وسائل الإعلام العبرية المختلفة تدعو فيها المجتمع الصهيوني إلى الوقف إلى جانبها، لمنع حكومة الاحتلال من إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لاستئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن عائلات القتلى الإسرائيليين نظموا الحملة الإعلامية تحت عنوان " هناك تقدم في الإرهاب، أوقفوا إطلاق سراح المخربين "، وطالبوا خلالها الحكومة الصهيونية إلى إعادة النظر في قضية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وذلك في أعقاب مقتل جنديين إسرائيليين الأسبوع الماضي.

ووجهت عائلات القتلى الإسرائيليين رسالة إلى وزير الحرب الصهيوني "موشيه يعالون" قالوا فيها :" لقد وعدتم بأن تربطوا قضية إطلاق سراح الأسرى بالتقدم في المفاوضات، والأحداث الأخيرة أثبتت أن التقدم الوحيد الحاصل هو التقدم في الإرهاب"، حسب تعبيرهم.

ودعا منظمو الحملة المجتمع الصهيوني ووزراء حكومة الاحتلال على رأسهم الوزير جدعون ساعر وسيلفان شالوم وجلعاد أردان إلى الوقوف إلى جانبهم لإنجاح حملتهم الإعلامية.