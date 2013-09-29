« ائتلاف شباب الانتفاضة » يعلن عن فعالياته الاسبوع الحالي

أعلن ائتلاف شباب الانتفاضة الفلسطيني عن انطلاق فعاليات أسبوع القدس، لنصرة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على أوسع هبة شعبية وشبابية ضد الاحتلال نصرة للمدينة المقدسة.



ودعا الائتلاف في بيان له اليوم الأحد إلى "ضرورة مواصلة المرابطة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومنع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من دخول باحات المسجد"، مؤكدا "ضرورة مواصلة الصمود في وجه كل المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس والمقدسات".



وأعلن الائتلاف يوم الاثنين المقبل، "يوم غضب ضد المستوطنات في كل مدن الضفة الغربية"، داعيا "الشبان وطلاب المدارس والجامعات إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى تلك المستوطنات، والتظاهر أمام كل الحواجز العسكرية"، كما دعا مجالس الطلبة في جامعات الضفة لتعليق الدوام منتصف يوم الاثنين.



وأشار الائتلاف إلى أن "عشرات من المتضامنين الأجانب قرروا المشاركة في فعاليات الاثنين المقبل على اعتبار أن المستوطنات هي مخالفة صريحة لكل القرارات والمواثيق الدولية التي دعت إسرائيل إلى ضرورة إزالتها لما تشكله من أذى في وجه الشعب الفلسطيني في مدن الضفة المحتلة".